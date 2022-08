Morelianas emprendedoras piden no cerrar los bazares en plazas públicas

Es de recordar que semanas atrás en redes sociales fue criticada la venta de artículos sexuales en plazas públicas, a lo que Karla Gutiérrez de "Cositas Bonitas" invitó a la sociedad a no espantarse de la sexualidad, por el contrario, considera que la gente debe acercarse y experimentar.

"No estamos dañando a nadie y no estamos vendiendo algo ilegal, nos cierran las puertas para crecer nuestro negocio. Si tuviéramos los recursos rentaríamos un lugar, pero no lo tenemos y aprovechamos cualquier espacio y si nos cierran las puertas va a ser peor", manifestó.