Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven mamá moreliana y su bebé no aparecen desde el 1 de diciembre; ambas llevan por nombre Natalia.

Fue una usuaria de Facebook de nombre Borraskita Navidad Zamora quien por medio de sus redes sociales aseveró que de su prima y su sobrina no se sabe nada.

Asimismo, dijo que aunque hay versiones aseguran que ambas ya aparecieron, esta versión es falsa.

"Por favor amigos y familiares no dejen de compartir Mi prima y mi sobrina no han aparecido aun algunas personas están publicando lo contrario pero es mentira aún no se sabe nada d ellas les pido sus oraciones esperando en dios se encuentren bien.😭😭🙏🙏🙏".