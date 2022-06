Moreliana intenta suicidarse y chofer de Uber le salva la vida

A la redacción de MIMORELIA.COM llegó el caso de una chica que aseveró que intentó quitarse la vida, pero un socio de Uber la motivó para que no lo hiciera.

“Buenas tardes quiero compartir una historia que me pasó el día de hoy y espero que en Morelia y en todo el mundo haya personas como está solo sé que se llama Rogelio y es conductor de la plataforma de Uber”, empezó la historia.

En sus mensajes la joven pidió que se dé a conocer el caso, ya que dijo estar agradecida con el joven: "(...) espero me ayuden a difundir a esta persona que me salvó la vida por cuestiones de seguridad no daré mi nombre oficial ni mis fotos, pero él me salvó la vida ase un momento me quise suicidar”.

La joven dijo que en sus planes estaba quitarse la vida este martes, pero pasó el encuentro:

“Lo iba a cometer solo que pedí un Uber a la altura de Exhacienda Quinceo en el libramiento, yo viajaba hacia mi casa para cometer eso que les comentaba cuando de repente me acepta el viaje me subo con los ojos llorosos y me dijo ‘estar en el presente duele y duele cabrón ¿verdad?’”.

Y finalizó diciendo como fue su catarsis: “Y ahí comencé a llorar mucho y estuvo platicando, él me platicó que está pasando por un momento difícil. Y lo único que quiero decirle es que muchas gracias: te lo agradezco esas palabras, la forma en la que me hablaste y la forma en la que me hiciste ver las cosas de otra manera. A mis 25 años te agradezco y espero que así como me ayudaste espero que tú encuentres esa calma que deseas, gracias, de verdad gracias, que Dios te bendiga”.

RYE