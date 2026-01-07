Moreliana gana primer lugar en programa de la NASA; agradece apoyo de Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La destacada moreliana, Sofía García Chávez, agradeció al Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar su apoyo para participar en el International Air and Space Program, de la NASA y AEXA, ya que este respaldo fue fundamental para vivir la experiencia y ganar el primer lugar de la competencia.

En el despacho del Presidente Municipal, la joven estudiante, acompañada de su mamá, fue recibida por el Alcalde, Alfonso Martínez, para compartir los detalles de esta prueba que se desarrolló en la prestigiosa agencia ubicada en Houston. El reto consistía en resolver el problema de delay de comunicación entre la Tierra y Marte.