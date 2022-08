Moreliana enfrenta a pasajero por "tocarse" y lo obliga a bajar del Alberca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una chava moreliana enfrentó a un pasajero a quien acusó de "tocarse" sus partes íntimas y luego lo obligó a bajar del camión ruta Alberca.

Ella contó su experiencia en redes sociales pero nos reservamos a poner sus datos por seguridad de la joven.

En su perfil de Facebook contó entre lágrimas de coraje lo que vivió este viernes por la mañana al abordar una unidad de la ruta Alberca.

"Una vez más me toca ser víctima de esta pinche gente tan asquerosa, esto me pasó hace aproximadamente media hora, en el camión ALBERCA, venía sentada a lado de este puerco, la verdad no me había percatado de lo que estaba haciendo, hasta que me di cuenta decidí enfrentarlo (sic).

Y siguió contando su versión, en la que dijo que el chico se bajó luego de que lo encaró: "Me dio miedo pero me dio más coraje y decidí grabarlo y enfrentarlo, CLARAMENTE SE HACE PNDJO cuando lo encaro, me levanté para que se bajara y antes de que lo hiciera lo petee SE BAJO EN LOS ALREDEDORES DEL BOSQUE" (sic).

Por último envió un mensaje a la ciudadanía: "Enserio chicas, si les llega a pasar NO DEJEN QUE EL MIEDO LAS INVADA, estos weyes no hacen nada, disque muy machitos y al momento de enfrentarlos no saben ni que hacer, SEÑOR, SEÑORA, si usted ve esto ayuden, ayuden a bajarlo, a enfrentarlo o algo, no se queden cayados solamente viendo, no saben como me hubiera encantado que alguien aparte de mí le hubiera dado un buen".