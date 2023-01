Moreliana compra pizza y detalle se la amarga; "parece que las cortan con odio"

Asimismo, la chava intuyó que tal vez la persona que hizo el partido "estaba en capacitación" y por eso el resultado fueron unas rebanadas muy grandes y otras extremadamente pequeñas.

"Si quieren mejor no las partan 🥺 Little Caesars- Lo siento mucho si la persona todavía está en capacitación, pero no se pasen 🥺", se quejó la chica.

En los comentarios hubo amigos de la joven que expresaron que a ellos les pasaron situaciones similares: "Yo compré la semana pasada para cenar con mi mami y cuando la vio lo primero que dijo fue "qué pedo con esto?" Jajajaja, me morí de la risa, porque de veras parece que sí las cortan con odio".