Moreliana busca quinceañera para regalarle vestido y así lo puedes ganar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una chava moreliana regalará un vestido de diseñador a una quinceañera que lo necesite y que le cuente su historia a fin de elegir a la ganadora.

El caso fue compartido por Yadhira Campos a Cynthia Arroyo, reportera de MIMORELIA.COM.

Cynthia platicó con Yadhira, quien le dijo que el vestido que busca regalar es una pieza única mandada hacer con el michoacano Ivis Lenin.

"El vestido fue el que utilice en mis quince años, me lo hizo Ivis Lenin ahorita uno de los diseñadores más famosos", detalló la joven.

Asimismo, añadió que busca que esta hermosa prenda la luzca alguien, además de ella, en un día tan especial como la fiesta de VX años.

"Lo quiero regalar a quien realmente lo necesite, me gustaría que me contaran su historia, y que la persona que de verdad lo necesite lo tenga en sus manos, es un vestido muy bonito y no merece estar guardado, me lo hicieron el hace un año, y quiero hacer este gesto para poder cumplir el sueño de esa niña que espera una fiesta de XV años como muchas de nosotras nos gustaría".