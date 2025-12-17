Morelia, Zamora y Apatzingán las regiones con mayor número de desapariciones en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las regiones de Morelia, Apatzingán, Jacona-Zamora y Zacapu son las que mayor número de desapariciones de personas registraron este año, afirmó la integrante de la asociación Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem) Evangelina Contreras.

En entrevista telefónica, la señora que lleva varios años exigiendo justicia para ella y varias familias que han sido víctimas indirectas de este delito, explicó que en varios municipios se registró dicho problema, pero en este año los de mayor incidencia fueron los antes mencionados, no obstante, acotó que no tienen un número de cuántas personas desaparecidas hubo de enero a diciembre.

"No tenemos una cifra ahorita de los que se han acercado, pero si fueron bastantes, de las regiones de Zacapu, Jacona -Zamora, Apatzingán y Morelia es donde hay más desaparición".

De acuerdo a diferentes colectivos de búsqueda de personas en el estado, a nivel nacional hay más de 100 mil víctimas que no han sido localizadas en los últimos años, de las cuales, alrededor de 8 mil corresponden a Michoacán sin que hasta el momento haya una estrategia para encontrarlos.

Hace unas semanas, integrantes de Decofem acudieron a las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para exigir mayor apoyo a las familias de las personas desaparecidas, sobre todo cuando tienen la necesidad de viajar o trasladarse a las fiscalías y conocer el avance de las investigaciones.

Posterior al encuentro con el titular de la CEAV, Víctor Serrato, afirmó que darán continuidad al tema y seguirán con el diálogo para ofrecer mayores herramientas y apoyo a las víctimas.

