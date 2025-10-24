Morelia ya produce sus propias plantas y composta para áreas verdes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal de Morelia cuenta con cuatro viveros propios, donde se producen cerca de 8 mil plantas. De hecho, se prevé incorporar ejemplares de temporada, como cempasúchil, con el objetivo de fortalecer la producción propia, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el secretario detalló que estos viveros son atendidos por trabajadores municipales de distintos sindicatos, como el SEMACM y SIDEMM. Se ubican en el bosque Lázaro Cárdenas, en la zona de Torreón Nuevo, en las oficinas centrales de la Dirección de Parques y Jardines, y el último (que todavía está consolidándose), en el bosque Morelos.

Respecto a la producción, el funcionario precisó que se cultivan distintas especies como pinos, lluvia de oro, rosales, tabachines y nochebuena, los cuales se utilizan en distintas zonas públicas de la capital michoacana.