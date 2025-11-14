Morelia y Querétaro intercambian experiencias en Presupuesto Basado en Resultados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto público, los gobiernos municipales de Morelia y Querétaro firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la aplicación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR), modelo que permite alinear recursos con metas claras y medibles.
La firma del documento se realizó este 14 de noviembre, con la participación del tesorero de Morelia, Héctor Gómez Trujillo, en representación del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, y del secretario de Finanzas de Querétaro, Carlos Alejandro León González, quien asistió en nombre del presidente municipal Felipe Macías Olvera.
Con este acuerdo, ambas administraciones se comprometieron a compartir estrategias exitosas y mecanismos de evaluación que permitan avanzar en la implementación de un gasto público más transparente, eficiente y con impacto directo en la ciudadanía.
Desde el área de Tesorería de Morelia se resaltó que el municipio es referente nacional en la aplicación del modelo PBR, gracias a su enfoque en la planeación estratégica y la rendición de cuentas.
RYE-