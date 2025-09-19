Morelia y Charo firman convenio, para delimitar territorios y fortalecer la atención ciudadana

Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia (Sedum), firmó el convenio en representación del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. Por parte del Ayuntamiento de Charo, firmaron el documento el presidente municipal de Charo, Juan Gabriel Molinero Villaseñor, y la síndica de Charo, María Aurora Baeza Piñón.

Este acuerdo es fruto de un trabajo conjunto sostenido en diversas mesas de diálogo, donde se privilegió el bienestar de la ciudadanía, y la necesidad de contar con delimitaciones claras que permitan identificar con certeza los predios pertenecientes a cada municipio.