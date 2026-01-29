Morelia: vuelca auto y choca contra unidad de la fiscalía en la Molino de Parras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves se registró una volcadura de un vehículo particular en el cruce de las calles Gustavo Díaz Ordaz y Felipe Ángeles, en la colonia Molino de Parras, en Morelia. El automóvil terminó impactando contra una unidad de la Fiscalía General del Estado que se encontraba estacionada.
El incidente movilizó a elementos de Protección Civil Michoacán, quienes brindaron atención en el lugar y confirmaron que una persona resultó lesionada. Tras ser valorada por paramédicos, la víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
A través de sus redes sociales, la dependencia estatal aprovechó para reiterar algunas recomendaciones clave que ayudan a prevenir este tipo de percances: respetar los límites de velocidad, conducir con precaución en cruces, mantener el control del vehículo y evitar maniobras bruscas, así como no manejar en estado de distracción.
Finalmente, se recordó a la ciudadanía que ante cualquier situación de emergencia, se puede llamar al número 9-1-1, disponible las 24 horas del día. Las autoridades continúan exhortando a la población a mantener una conducción responsable.
rmr