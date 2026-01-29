Morelia: vuelca auto y choca contra unidad de la fiscalía en la Molino de Parras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves se registró una volcadura de un vehículo particular en el cruce de las calles Gustavo Díaz Ordaz y Felipe Ángeles, en la colonia Molino de Parras, en Morelia. El automóvil terminó impactando contra una unidad de la Fiscalía General del Estado que se encontraba estacionada.

El incidente movilizó a elementos de Protección Civil Michoacán, quienes brindaron atención en el lugar y confirmaron que una persona resultó lesionada. Tras ser valorada por paramédicos, la víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.