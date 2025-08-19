Morelia vivirá su primer festival de narrativa negra en octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana se prepara para recibir el Primer Festival de Narrativa Negra de Morelia, que se llevará a cabo del 1 al 3 de octubre de 2025 en la Plaza de Armas, dentro del marco de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (FILLM).

El evento, organizado por la Secretaría de Cultura de Morelia y el comité Anticitera, ofrecerá un programa cultural bajo el título “La Cantera Negra”, con talleres, conferencias, presentaciones de libros y conversatorios en torno al género noir y la novela negra.

📅 Programa destacado: