Morelia vivirá su primer festival de narrativa negra en octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana se prepara para recibir el Primer Festival de Narrativa Negra de Morelia, que se llevará a cabo del 1 al 3 de octubre de 2025 en la Plaza de Armas, dentro del marco de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (FILLM).
El evento, organizado por la Secretaría de Cultura de Morelia y el comité Anticitera, ofrecerá un programa cultural bajo el título “La Cantera Negra”, con talleres, conferencias, presentaciones de libros y conversatorios en torno al género noir y la novela negra.
📅 Programa destacado:
Miércoles 1 de octubre: Máster Class “Narrativa mutante” con J. M. Servín; conversatorio sobre novela negra y policiaca; presentación del libro El Edén de Manya Loría.
Jueves 2 de octubre: Máster Class sobre mujeres en el noir; homenaje a Dashiell Hammett; presentación del libro Yo soy el Mandrake.
Viernes 3 de octubre: Máster Class con Martín Solares sobre retos de la novela negra; conversatorios sobre autoras latinoamericanas y el noir en Morelia; presentación del libro Cómo vi a la mujer desnuda.
🎓 Constancia de participación
Quienes asistan al 80% de las actividades del festival podrán recibir una constancia oficial de participación.
La Secretaría de Cultura de Morelia reiteró que la entrada es gratuita y el festival está dirigido a todo público, especialmente a quienes buscan adentrarse en el mundo de la novela negra y la narrativa de misterio.
SHA