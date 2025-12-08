Morelia vivirá noche mágica con mega posada, verbena y concierto navideño el 20 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana se alista para el cierre de año y, en esta ocasión, el broche de oro es la Mega Posada “Noche de Paz” que realiza la Arquidiócesis de Morelia y el Gobierno Municipal.

El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, indicó que es una tradición que debe fortalecerse, donde se pedirá posada en diferentes templos; la tradición navideña, destacó, la celebra la Iglesia católica.

La tradición, resaltó, se ve a la vista con todos los feligreses; el espíritu de las posadas es una celebración de la Santísima Virgen.