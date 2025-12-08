Morelia vivirá noche mágica con mega posada, verbena y concierto navideño el 20 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana se alista para el cierre de año y, en esta ocasión, el broche de oro es la Mega Posada “Noche de Paz” que realiza la Arquidiócesis de Morelia y el Gobierno Municipal.
El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, indicó que es una tradición que debe fortalecerse, donde se pedirá posada en diferentes templos; la tradición navideña, destacó, la celebra la Iglesia católica.
La tradición, resaltó, se ve a la vista con todos los feligreses; el espíritu de las posadas es una celebración de la Santísima Virgen.
En su oportunidad, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, refirió que será el 20 de diciembre, a las 17:30 horas, el cual tendrá un recorrido, dijo, para pedir posada en distintos templos.
Indicó que el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe es de donde saldrá la caminata rumbo a Catedral, con dos paradas más.
Caminar por la Calzada de San Diego hasta el Templo de Lourdes y de ahí al Templo de las Monjas, comentó, son las dos paradas, y la tercera es concluir en Catedral.
Agregó que habrá un concierto navideño y el encendido de Catedral; además, habrá una verbena popular con comida gratis para los asistentes, por lo que estiman una afluencia de 20 mil personas.
“El interés del Gobierno Municipal es fortalecer las tradiciones, convivencia en familia, entrelazar lazos con la Iglesia y el Ayuntamiento”, dijo.
rmr