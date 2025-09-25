Morelia vivirá la Spooky Anime Party con rock japonés y cosplay

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana se prepara para una noche llena de anime, música y disfraces con la Spooky Anime Party, que se realizará el próximo sábado 11 de octubre en Cactus Morelia, ubicado en la calle Héroe de Nacozari #191, en el Centro Histórico.

El evento contará con la presentación en vivo de la banda de rock japonés Tofu Seven (o Tofu Dead Edge, según la promoción en redes sociales), además de un DJ set a cargo de Bad Benny, quien animará la noche con géneros como city pop, J-pop y J-rock.

Entre las actividades también habrá karaoke con openings de anime y un concurso de cosplay, donde se entregarán premios sorpresa a los mejores disfraces de la velada.