Morelia vivirá el Gaming Festival con torneos, cosplay y final de Valorant

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana será sede del Gaming Festival Morelia, uno de los eventos más esperados por la comunidad gamer, que reunirá torneos de videojuegos, concursos de cosplay y la gran final universitaria de Valorant.

El festival se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 12:00 horas en las instalaciones del Colegio de Morelia, ubicado en la avenida Guadalupe Victoria #2225.

Entre las actividades destacan los torneos de FC25 y Super Smash Bros, en los que los participantes podrán demostrar sus habilidades en el campo de batalla virtual. Además, se realizará un concurso de cosplay gratuito, donde los asistentes tendrán la oportunidad de caracterizarse como sus personajes favoritos.

El evento estelar será la Gran Final de Abstract League, la liga universitaria de Valorant, que promete reunir a los mejores equipos de la región en un enfrentamiento presencial.

Las inscripciones para los torneos de FC25 y Smash tienen un costo de 80 pesos en preventa y 130 pesos el día del evento, mientras que la participación en el concurso de cosplay será gratuita. El registro se realiza a través del perfil oficial de Instagram de 7z Esports Center.