Morelia: vinculan a "El Pelón" por triple homicidio en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jorge "N", alias "El Pelón", fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio de dos mujeres y un hombre ocurrido el pasado 12 de abril en el fraccionamiento Villas del Pedregal, al poniente de Morelia.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidio, el imputado enfrenta cargos por homicidio calificado en agravio de María del Rocío M., Belén Guadalupe A. y Julio César R.

Según la carpeta de investigación, ese día las víctimas convivían en un domicilio ubicado en la calle Sexta Cerrada I. Posteriormente, se dirigieron a otro inmueble donde se encontraba Jorge “N”, acompañado por al menos dos personas más.

Horas más tarde, vecinos reportaron detonaciones en un lote baldío cercano a Circuito I. Al llegar, autoridades hallaron los cuerpos sin vida de las tres personas, quienes presentaban heridas por proyectil de arma de fuego.

Tras las investigaciones, se giró una orden de aprehensión contra Jorge “N”, misma que fue cumplimentada en reclusión, ya que el señalado enfrenta otro proceso penal. En audiencia, un juez determinó su vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, además de otorgar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

