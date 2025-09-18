Morelia vibrará con jazz, luces y arte sonoro en el Festival Panspermia 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Panspermia 2025 presentó su cartel oficial, confirmando una nueva edición dedicada al arte emergente, la música y la creación independiente, con actividades que se desarrollarán en distintos puntos del Centro Histórico de Morelia del 21 al 26 de octubre.

Organizado por la Colectiva Transdisciplinaria Panspermia, el festival contará con conciertos gratuitos, proyecciones de videomapping, intervenciones de arte sonoro y un mercadito alternativo abierto al público.

✨ Fechas y actividades destacadas:

📍 21 de octubre: Conciertos de arte sonoro en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) .

🎷 23 de octubre: Concierto de jazz en el Centro Cultural Clavijero .

🌀 24 de octubre: Videomapping y conciertos en el Centro Cultural UNAM Morelia .

🛍️ 25 y 26 de octubre: Mercado y música popular en la Calzada de San Diego.

Todos los eventos serán gratuitos y abiertos al público, en una edición que busca promover la experimentación artística, la comunidad y la diversidad cultural.