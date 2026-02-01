Morelia: vecinos de Torreón Nuevo temen aumento de inseguridad por cierre de Soriana

Por Daire Zúñiga
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cierre de la tienda comercial Soriana ubicada en la avenida Torreón Nuevo genera incertidumbre para la ciudadanía de la zona, pues destacan que, al ser uno de los principales supermercados al que acudían para comprar sus productos básicos, ahora tendrán que desplazarse a otros puntos para realizar sus compras.
Además, consideran que, al quedar este espacio cerrado, podrían incrementarse los índices de inseguridad al quedar vacío este punto en la zona norte de la ciudad.
Habitantes de colonias aledañas al supermercado, así como trabajadores de negocios cercanos, compartieron para MIMORELIA.COM que este cierre también podría implicar un mayor gasto, al tener que desplazarse a otros comercios que se encuentran en distintos lugares de la ciudad.
“Básicamente todos los días hago uso de este servicio… pienso que sí va a afectar un poco para los que no tenemos una pequeña tienda cerca, cuando necesitábamos algo veníamos aquí”, explicó Ángel Torres, trabajador de un negocio aledaño.
En este sentido, expresó preocupación porque el lugar pueda verse afectado por la inseguridad en caso de que se vea abandonado, ya que es una zona en la que se han presentado distintas problemáticas, por lo que resaltó que es importante que las autoridades permanezcan vigilantes por protección de los ciudadanos.
Por su parte, Isabel Sauno compartió que en dicho supermercado adquiría generalmente sus productos básicos, al ser el más cercano a su domicilio, por lo que considera necesario que se establezca otro negocio que ofrezca un servicio de este tipo.
Coincidió en que, con el cierre de la sucursal, la zona se verá más solitaria, ya que dentro del supermercado se encontraban distintos negocios que también tuvieron que ser reubicados.
“Va a quedar solo y sí se necesita más seguridad. Va a ser un foco donde quizá, viendo solo, haya un punto para delinquir y hacer cosas que nos pueden afectar a la población”, agregó.
rmr