Morelia: vecinos de Torreón Nuevo temen aumento de inseguridad por cierre de Soriana

Por Daire Zúñiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cierre de la tienda comercial Soriana ubicada en la avenida Torreón Nuevo genera incertidumbre para la ciudadanía de la zona, pues destacan que, al ser uno de los principales supermercados al que acudían para comprar sus productos básicos, ahora tendrán que desplazarse a otros puntos para realizar sus compras.

Además, consideran que, al quedar este espacio cerrado, podrían incrementarse los índices de inseguridad al quedar vacío este punto en la zona norte de la ciudad.

Habitantes de colonias aledañas al supermercado, así como trabajadores de negocios cercanos, compartieron para MIMORELIA.COM que este cierre también podría implicar un mayor gasto, al tener que desplazarse a otros comercios que se encuentran en distintos lugares de la ciudad.