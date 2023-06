Morelia: vecinos de Luis Córdova Reyes, denuncian escasez de agua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el constante desabasto de agua que se ha venido dado desde hace varios meses en casi 100 colonias de la capital michoacana, vecinos de la colonia Luis Córdova Reyes se reunieron para programar una visita a las instalaciones del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), para solicitar la urgente intervención de las autoridades para solucionar la problemática, así lo dió a conocer Jazmín Monserrat Rodríguez Felipe líder antorchista en Morelia.

Rodríguez Felipe señaló que el desabasto para más de la mitad de la colonia ha persistido desde hace cuatro meses, agregando que en otras ocasiones, ha acudido personal de OOAPAS para verificar en campo la escasez, pues dijo, se sabe que hay agua para abastecer a la colonia entera, sin embargo, el servicio no llega a todas las calles por lo que, sí es un problema técnico “esto hace más urgente urge la intervención decidida de las autoridades pues se está afectando a más de 250 familias”, indicó.

Por su parte, Reynalda Bucio vecina de la colonia declaró que el problema del agua en la colonia no se debe al desabasto general, pues se ha comprobado que sí hay agua en colonia, pues por años los vecinos lucharon por su agua y en 10 años no se había presentado el problema, no fue sino hasta que se desatendió las válvulas del suministro de agua hasta que empezaron varias familias carecer del vital líquido, nosotros luchamos, solicitamos nuestro servicio, lo hemos mantenido y ahora los trabajadores del Ooapas deben hacerse cargo pues no es justo que nos llegue puntualmente el recibo cuando tenemos nuestras cisternas vacías y si no se resuelve nos manifestarnos si es necesario para resolver el problema”, finalizó.

RPO