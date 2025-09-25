Morelia: tras pelea con cuchillo, capturan a dos presuntos responsables

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en una agresión con arma blanca registrada esta semana en la colonia Jardines de Guadalupe, al poniente de Morelia.

El hecho ocurrió el miércoles, en un domicilio de la calle Juan Guillermo Villasana, donde dos hombres iniciaron una discusión que escaló hasta convertirse en una pelea. Durante el altercado, uno de los involucrados hirió a su rival con un objeto punzocortante, aparentemente una navaja.

La víctima, identificada como Alejandro, de 25 años de edad, fue auxiliada por familiares y posteriormente atendida por paramédicos, quienes lo trasladaron a un hospital.

Inicialmente se informó que el agresor había huido, sin embargo, este miércoles la Policía de Morelia confirmó el aseguramiento de dos personas señaladas por el ataque, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación legal.