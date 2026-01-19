Morelia tiene nuevo arzobispo; Álvarez Cano llama a construir esperanza en tiempos difíciles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Arquidiócesis de Morelia inicia una nueva etapa pastoral con la asunción oficial de José Armando Álvarez Cano como arzobispo titular, luego de que este lunes el Vaticano aceptara la renuncia canónica de Carlos Garfias Merlos. El anuncio fue confirmado por la Santa Sede a través del Boletín de la Oficina de Prensa.
La noticia fue dada a conocer públicamente mediante un mensaje leído por el propio Garfias Merlos, quien agradeció a la comunidad católica los años de acompañamiento durante su ministerio al frente de la arquidiócesis. Aseguró que continuará colaborando como arzobispo emérito, ofreciendo su experiencia en apoyo a su sucesor.
"Me mantengo como un servidor seguro en todo aquello en lo que pueda aportar y ayudar a construir”, expresó Garfias, al tiempo que pidió a los fieles apoyo, lealtad y cercanía con monseñor Álvarez Cano, a quien encomendó a la protección de la Virgen María de la Salud, patrona de la arquidiócesis.
En su primer mensaje como arzobispo titular, Álvarez Cano destacó que su servicio estará marcado por la esperanza como motor de paz y alegría, especialmente ante los desafíos sociales de Michoacán. Aclaró que no habrá cambios inmediatos en la estructura pastoral y que iniciará un proceso de escucha con sacerdotes, laicos y actores sociales.
Se anunciaron además dos celebraciones litúrgicas relevantes: el jueves 22 de enero se realizará una misa de acción de gracias por el ministerio de Carlos Garfias, y el viernes 30 de enero se celebrará una eucaristía especial que conmemorará tanto el aniversario episcopal como el cumpleaños del nuevo arzobispo.
Álvarez Cano, originario de Jiquilpan, Michoacán, ha sido misionero en Perú y obispo en Oaxaca y Tamaulipas, antes de su nombramiento como coadjutor en Morelia.
rmr