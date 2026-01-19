Morelia tiene nuevo arzobispo; Álvarez Cano llama a construir esperanza en tiempos difíciles

"Me mantengo como un servidor seguro en todo aquello en lo que pueda aportar y ayudar a construir”, expresó Garfias, al tiempo que pidió a los fieles apoyo, lealtad y cercanía con monseñor Álvarez Cano, a quien encomendó a la protección de la Virgen María de la Salud, patrona de la arquidiócesis.

En su primer mensaje como arzobispo titular, Álvarez Cano destacó que su servicio estará marcado por la esperanza como motor de paz y alegría, especialmente ante los desafíos sociales de Michoacán. Aclaró que no habrá cambios inmediatos en la estructura pastoral y que iniciará un proceso de escucha con sacerdotes, laicos y actores sociales.