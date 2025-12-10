Morelia tiene garantizado el cierre financiero del año, asegura Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que el municipio tiene garantizados los compromisos para cerrar bien el año en materia financiera.

“Tenemos garantizados los compromisos para poder cerrar bien el año, estamos a 10 de diciembre y el 15 podremos hacer frente a las quincenas del mes de enero y podremos cerrar bien el año”, destacó.

Aunado a esto, recalcó que se cerrará de manera óptima, pese a los recortes presupuestales que se han aplicado a los municipios.

En este tenor, el edil recalcó que, por el momento, no se tiene contemplado solicitar un adelanto de participaciones, como lo han hecho otros municipios del estado.

Por otra parte, Martínez Alcázar señaló que están a la espera de que las y los legisladores aprueben la Ley de Ingresos 2026 para el municipio, a fin de fortalecer la capacidad financiera de la administración.

Martínez Alcázar comentó que, debido a que aún está pendiente la aprobación, todavía no podía precisar si habrá recortes en ciertas dependencias.

“Esperamos que los diputados nos apoyen para poder tener las posibilidades de hacer frente a las necesidades de nuestra ciudad (…)”, concluyó.

rmr