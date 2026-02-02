Morelia tendrá una noche de nostalgia con la música de BXS Bryndis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La agrupación BXS Bryndis X Siempre, reconocida por su trayectoria en el género de la música romántica, ofrecerá un concierto en el Teatro Morelos de Morelia el próximo 7 de junio de 2026 a las 21:00 horas.
Con más de dos décadas de historia, el grupo ha construido un repertorio de baladas que han marcado generaciones, convirtiéndose en una referencia de la llamada música para el corazón. Canciones como Te vas con él, Por qué me enamoré o Se marchó han trascendido el tiempo y siguen siendo parte de la memoria colectiva.
BXS Bryndis X Siempre es una agrupación de música romántica que surge a partir de una escisión de integrantes originales del conocido grupo Grupo Bryndis, una de las bandas más emblemáticas del género “romántico grupero” en México y América Latina.
“Te vas con él”, “Se marchó” o “Olvidarte nunca” no son solo canciones; son confesiones cantadas que han acompañado rupturas, reconciliaciones y declaraciones de amor durante más de dos décadas.
SHA