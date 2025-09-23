Morelia tendrá un crecimiento turístico histórico al cierre de 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Turismo Municipal, Thelma Aquique Arrieta, anunció que con los atractivos eventos que se anuncian para el último trimestre del 2025, Morelia cerrará con cifras muy satisfactoria en materia turística, gracias al impulso de su conectividad aérea y a la fuerza cultural de sus festivales, cerrando el año con cifras récord en afluencia y derrama económica.

Al respecto, Thelma Aquique recordó que, actualmente, Morelia cuenta con más conexiones en México y Estados Unidos, por lo que la expectativa es que este año llegue más turismo, atraído por el programa cultural, gastronómico y artístico de la ciudad. Esta estrategia de conectividad y promoción ha sido impulsada por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, como parte de su compromiso de seguir proyectando a Morelia como epicentro cultural y turístico.

La Secretaria de Turismo destacó que Morelia llega a 18 aeropuertos, 7 nacionales y 11 internacionales, lo que ubica a la ciudad en una expectativa muy prometedora en este cierre de octubre-diciembre 2025, teniendo como expectativa tener 2.5 millones de visitantes, entre octubre y diciembre.