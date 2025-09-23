Morelia tendrá un crecimiento turístico histórico al cierre de 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Turismo Municipal, Thelma Aquique Arrieta, anunció que con los atractivos eventos que se anuncian para el último trimestre del 2025, Morelia cerrará con cifras muy satisfactoria en materia turística, gracias al impulso de su conectividad aérea y a la fuerza cultural de sus festivales, cerrando el año con cifras récord en afluencia y derrama económica.
Al respecto, Thelma Aquique recordó que, actualmente, Morelia cuenta con más conexiones en México y Estados Unidos, por lo que la expectativa es que este año llegue más turismo, atraído por el programa cultural, gastronómico y artístico de la ciudad. Esta estrategia de conectividad y promoción ha sido impulsada por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, como parte de su compromiso de seguir proyectando a Morelia como epicentro cultural y turístico.
La Secretaria de Turismo destacó que Morelia llega a 18 aeropuertos, 7 nacionales y 11 internacionales, lo que ubica a la ciudad en una expectativa muy prometedora en este cierre de octubre-diciembre 2025, teniendo como expectativa tener 2.5 millones de visitantes, entre octubre y diciembre.
“Vamos muy bien en la llegada de turismo internacional, con el refuerzo de los vuelos; ha sido un trabajo que Morelia se ha ganado por la parte empresarial, por la parte de seguridad de la ciudad, y porque las aerolíneas no le apuestan a un destino que no tiene las condiciones económicas y de seguridad para abrir vuelos”.
En términos económicos, Aquique Arrieta informó que la proyección para el cierre de 2025 es alcanzar una derrama superior a 2 mil 500 millones de pesos, lo que significa un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior. En lo que va del año, la ciudad ya registra más de 6 mil 800 millones de pesos en beneficio económico derivado del turismo.
Los festivales que enmarcan este cierre de año son el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, el Festival Internacional de Órgano, el Festival Morelia en Boca y el Festival Internacional de Cine de Morelia. Con este atractivo programa, Thelma Aquique invitó a la ciudadanía y visitantes a disfrutar de cada festival y a ser parte de los eventos que consolidarán a Morelia como una ciudad vibrante y con proyección internacional.
BCT