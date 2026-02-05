Morelia tendrá tarde con posibilidad de lluvia y altos niveles UV

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves se espera un clima variable en la capital michoacana, con predominio de cielo despejado por la mañana, temperaturas que alcanzarán hasta los 25 °C y probabilidad de lluvia ligera durante la tarde, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx.

Durante las primeras horas del día, la temperatura se mantuvo entre los 8 y 12 °C con cielo parcialmente nublado. Hacia el mediodía, el cielo se despejará y el termómetro alcanzará los 22 °C, con sensación térmica de hasta 25 °C.

Para las 17:00 horas, se pronostica un 30% de probabilidad de lluvia débil acompañada de rachas de viento del sureste entre 7 y 27 km/h. Por la noche, el cielo volverá a despejarse y la temperatura descenderá a 14 °C.

Radiación solar: ¡Muy alta!

Especial atención merecen los niveles de radiación ultravioleta (UV), que alcanzarán valores de 9 (muy alto) entre las 14:00 y las 17:00 horas. Se recomienda el uso de protector solar, ropa ligera, sombrero o gorra y evitar exposición prolongada al sol.

El viento oscilará entre 2 y 33 km/h a lo largo del día, con dirección variable entre norte y sureste, sin reportes de condiciones severas para la población.

