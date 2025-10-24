Morelia tendrá su primer encendido navideño... ¡antes de que llegue diciembre!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque todavía no termina octubre, el ambiente navideño ya comienza a sentirse en Morelia. Y es que Espacio Las Américas anunció que su tradicional Encendido Navideño se realizará el próximo 8 de noviembre, a las 6:30 de la tarde en la Glorieta Liverpool.
Con personajes mágicos, luces, música y un espectáculo lleno de color, este evento marca el arranque de la temporada más esperada del año para chicos y grandes.
🎄 ¿Tan pronto? Sí, así como lo lees. Aún faltan semanas para que llegue diciembre, pero el espíritu navideño se encenderá con fuerza en el poniente de la ciudad.
Este show es ideal para disfrutar en familia, tomarse fotos con Santa Claus y sumarse a la magia que año con año transforma el centro comercial en un espacio de fantasía.
