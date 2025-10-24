Morelia tendrá su primer encendido navideño... ¡antes de que llegue diciembre!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque todavía no termina octubre, el ambiente navideño ya comienza a sentirse en Morelia. Y es que Espacio Las Américas anunció que su tradicional Encendido Navideño se realizará el próximo 8 de noviembre, a las 6:30 de la tarde en la Glorieta Liverpool.

Con personajes mágicos, luces, música y un espectáculo lleno de color, este evento marca el arranque de la temporada más esperada del año para chicos y grandes.

🎄 ¿Tan pronto? Sí, así como lo lees. Aún faltan semanas para que llegue diciembre, pero el espíritu navideño se encenderá con fuerza en el poniente de la ciudad.