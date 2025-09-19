Morelia tendrá segunda edición de la Pasarela de Escaramuzas y Charras
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo sábado 27 de septiembre, la avenida Madero será escenario de la Pasarela de Escaramuzas y Charras, un evento donde la población podrá apreciar sus vestimentas llenas de color y tradición.
En rueda de prensa, se destacó que esta es la segunda edición de la pasarela que se realiza de manera gratuita y que tendrá lugar el último sábado de septiembre, en punto de las 19:45 horas, en el primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, particularmente sobre la avenida Madero.
Durante el evento se contará con música y se concatenará con el espectáculo de Luces de Catedral, que cada sábado inicia a las 21:00 horas.
Se informó que participarán cerca de 50 reinas charras, y que el desfile no solo permitirá admirar los trajes típicos, sino también escuchar la explicación de cada vestimenta. Además, compartieron que en esta edición la pasarela se realiza en colaboración con el diseñador Armando Valdivieso.
Por consiguiente, se extendió la invitación a toda la población para asistir y ser parte de esta pasarela que impulsa la participación de las mujeres en la charrería, con la presencia de charras y escaramuzas de distintas organizaciones, no solo de Morelia, sino también de otras regiones del país.
RPO