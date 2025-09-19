Morelia tendrá segunda edición de la Pasarela de Escaramuzas y Charras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo sábado 27 de septiembre, la avenida Madero será escenario de la Pasarela de Escaramuzas y Charras , un evento donde la población podrá apreciar sus vestimentas llenas de color y tradición.

En rueda de prensa, se destacó que esta es la segunda edición de la pasarela que se realiza de manera gratuita y que tendrá lugar el último sábado de septiembre, en punto de las 19:45 horas, en el primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, particularmente sobre la avenida Madero.