Morelia tendrá picnic literario por el Día de las Escritoras

La actividad, coordinada por Karla Cerriteño Chávez, invita al público a reunirse para leer, compartir ideas y comentar la obra ¡Lotería, cuarto creciente!, una pieza que entrelaza sensibilidad, memoria y creatividad.

La autora, recientemente distinguida con el Premio Estatal de las Artes Eréndira, estará presente como invitada especial, en un evento que también busca fomentar la lectura y visibilizar el trabajo de las escritoras en México.