Morelia tendrá picnic literario por el Día de las Escritoras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial de las Escritoras, este 18 de octubre se celebrará la vida y obra de la escritora Margarita Vázquez Díaz con un picnic literario en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ).
La actividad, coordinada por Karla Cerriteño Chávez, invita al público a reunirse para leer, compartir ideas y comentar la obra ¡Lotería, cuarto creciente!, una pieza que entrelaza sensibilidad, memoria y creatividad.
La autora, recientemente distinguida con el Premio Estatal de las Artes Eréndira, estará presente como invitada especial, en un evento que también busca fomentar la lectura y visibilizar el trabajo de las escritoras en México.
El picnic literario se llevará a cabo el 18 de octubre, a partir de las 12:00 horas, en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, en Morelia. La entrada será libre, por lo que el público podrá asistir sin costo para disfrutar de esta actividad cultural.
BCT