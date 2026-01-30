Morelia tendrá mañana fresca y tarde calurosa este 30 de enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes la capital michoacana tendrá un día con contrastes marcados en el clima, al iniciar con ambiente fresco y evolucionar hacia temperaturas cálidas durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo consultado a través de plataformas meteorológicas, desde temprana hora se registran alrededor de 10 grados Celsius, con cielo entre nubes y claros, así como periodos soleados conforme avanza la mañana.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, la temperatura aumentará de forma considerable, alcanzando hasta 26 grados, con cielo parcialmente nublado. En ese mismo periodo, el índice de radiación ultravioleta se ubicará en niveles altos y muy altos, principalmente entre las 11:00 y 14:00 horas.

Durante la tarde se prevé presencia de viento con rachas que podrían intensificarse, mientras que por la noche el termómetro descenderá gradualmente, rondando entre los 19 y 16 grados Celsius, manteniéndose condiciones de nubes y claros.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura y la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación.

RYE-