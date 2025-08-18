Morelia tendrá Laboratorio de Exhibición Cinematográfica este agosto; será gratuito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la Semana del Cine organizada por la Comisión Fílmica de Morelia, se llevará a cabo el Laboratorio de Exhibición Cinematográfica Independiente, dirigido por la especialista Virginia Rico Meneses, los días 25 y 26 de agosto de 2025, en un esfuerzo por fortalecer la cultura cinematográfica local.

El taller se realizará en el Espacio Solaris (Av. Madero Pte. #394, Planta Alta, Int. 8, Centro Histórico), en un horario de 17:00 a 20:00 horas, y tendrá la particularidad de ser una actividad gratuita, accesible para toda la comunidad interesada en aprender sobre procesos de exhibición y circulación del cine independiente.

El laboratorio busca fortalecer las alternativas de distribución de películas que, fuera de los grandes circuitos comerciales, enfrentan mayores retos para llegar al público. Además, representa una oportunidad para que cineastas, gestores culturales y público en general adquieran herramientas para impulsar proyectos cinematográficos desde Morelia hacia nuevos espacios de proyección.