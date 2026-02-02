Morelia tendrá kermés feminista para apoyar la marcha del 8M

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del décimo aniversario de la Asamblea de Mujeres Michoacán, se realizará la Gran Kermés Feminista “Amar es revolucionario” el próximo miércoles 14 de febrero, a partir de las 12:00 del día en la Calzada San Diego, en la capital michoacana.

El evento tiene como propósito recaudar fondos para la próxima marcha del 8 de marzo, en el contexto del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, mediante una jornada de convivencia, actividades artísticas y dinámicas comunitarias abiertas al público.

De acuerdo con la organización, la kermés contará con espacios de comida, talleres, lectura de cartas, música, danza, microabierto, trueque, tómbola, registro civil simbólico, estampado de playeras y otras actividades pensadas para todo público, incluyendo niñas, adolescentes, familias y juventudes.

Además de fomentar la participación colectiva, el evento también busca visibilizar el trabajo autónomo y seguro de los espacios feministas, con un ambiente libre de violencias, partidos políticos, posturas fascistas o discriminatorias.