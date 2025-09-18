Morelia tendrá festival de artes escénicas con obras para toda la familia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura) invita a la población al primer Festival de Artes Escénicas “Bajo la Sombra de la Ceiba”, que se realizará del 3 al 12 de octubre y contará con diversas obras para toda la familia.
La dependencia explicó que se impulsa este festival ya que se busca abrir más espacios y foros para artistas locales, además de reconocer el talento de colectivos, compañías y agrupaciones artísticas.
Por su parte, Lucía Díaz, coordinadora general de La Ceiba Foro Cultural, indicó en entrevista que el festival se concreta gracias al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales en la vertiente México en Escena, además de que se cuenta con con el apoyo de la Secultura.
Detalló que la programación incluirá 13 obras de teatro y una de danza, que se presentarán principalmente en La Ceiba, ubicada en la colonia Vasco de Quiroga de Morelia. No obstante, resaltó que habrá extensiones en casas hogar y casas para adultos mayores, así como en la Feria de Capula y en la Feria del Libro y la Lectura de Morelia.
Lucía Díaz añadió que participarán dos agrupaciones provenientes de distintos estados de la República, además de compañías locales de Morelia y del interior de Michoacán.
La cartelera completa, con las obras dirigidas a todo público, podrá consultarse próximamente en el sitio web www.laceibaforoteatral.com.
En cuanto a los costos, indicó que en La Ceiba las entradas tendrán un precio de 70 pesos por persona, aunque se ofrecerán promociones como el acceso a cuatro obras por 200 pesos. Los boletos estarán disponibles a partir del 22 de septiembre en las instalaciones del foro y en la página antes mencionada.
Finalmente, Lucía Díaz destacó que el objetivo es llevar el teatro a comunidades y espacios públicos, para que la población disfrute de estas expresiones artísticas sin limitarlas únicamente a recintos institucionales.
RYE