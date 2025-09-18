Morelia tendrá festival de artes escénicas con obras para toda la familia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura) invita a la población al primer Festival de Artes Escénicas “Bajo la Sombra de la Ceiba”, que se realizará del 3 al 12 de octubre y contará con diversas obras para toda la familia.

La dependencia explicó que se impulsa este festival ya que se busca abrir más espacios y foros para artistas locales, además de reconocer el talento de colectivos, compañías y agrupaciones artísticas.

Por su parte, Lucía Díaz, coordinadora general de La Ceiba Foro Cultural, indicó en entrevista que el festival se concreta gracias al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales en la vertiente México en Escena, además de que se cuenta con con el apoyo de la Secultura.