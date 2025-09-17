Morelia

Morelia tendrá feria de adopción y vacunación gratuita para mascotas este 20 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sábado 20 de septiembre, los morelianos tendrán la oportunidad de brindar un nuevo hogar a un animalito y además proteger a sus mascotas con vacunas antirrábicas gratuitas, gracias a la Feria de Adopción Meraki organizada por el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA).

La jornada se realizará en el establecimiento "Periquito Amarillo", ubicado en avenida del Campestre #890, en un horario de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde.

Durante el evento se ofrecerán:

  • Adopciones responsables de perros y gatos.

  • Aplicación gratuita de vacunas antirrábicas.

  • Información sobre cuidado animal y bienestar.

  • Atención de parte de médicos veterinarios certificados.

El evento es posible gracias a la colaboración de Morelia Brilla, el IMPA y el esfuerzo conjunto de voluntarios y asociaciones dedicadas a la protección animal.

Quienes estén interesados en adoptar o vacunar a su mascota pueden comunicarse para más información o inscribirse con Milena al 44 33 35 18 86 o con Abe al 44 31 08 04 02.

