Morelia tendrá cielo parcialmente nublado este jueves, sin pronóstico de lluvia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, la capital michoacana registrará un clima parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 22 grados Celsius, según el pronóstico del sitio especializado Meteored.mx.

Durante la mañana se prevé un ambiente fresco, con temperaturas de entre 8°C y 10°C desde las 7:00 hasta las 9:00 horas, acompañado por cielos parcialmente nubosos y viento del norte de hasta 21 km/h. La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 14:00 horas, con 22°C y cielo mayormente cubierto.

Hacia la tarde y noche, el cielo se mantendrá entre nubes y claros, descendiendo la temperatura hasta los 14°C. El viento se mantendrá con rachas moderadas provenientes del noreste y sureste, alcanzando hasta 32 km/h en algunos momentos del día.

Además, el índice de fotoprotección (FPS) será medio entre las 11:00 y 14:00 horas, por lo que se recomienda precaución al exponerse al sol en ese periodo.

