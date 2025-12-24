Morelia tendrá 17 intervenciones de drenaje en 2026, informa OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para 2026, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) realizará aproximadamente 17 sustituciones de drenaje en distintas zonas de la capital, destacó Adolfo Torres Ramírez, director del organismo.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el director señaló que entre los objetivos para el próximo año, además de continuar con programas como “Clandestino”, se dará seguimiento a los trabajos de modernización de las fuentes de abastecimiento que se han realizado en este 2025, así como otras acciones.