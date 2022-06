¡Morelia también tendrá reunión masiva de pugs! Aquí te decimos cuándo

¿Qué debe llevar tu perro pug?

La mascota debe asistir con la correa puesta, collar y placa para que no se pierda en el evento.

Los pugs que tengan el mejor y más creativo disfraz se llevarán un regalo, pero sin duda, lo más importante será la convivencia de los perrunos.

Al finalizar el concurso de disfraces habrá un recorrido hasta la Catedral de Morelia.

Cosas que debes tener en cuenta:

-Si tienes un perro de otra raza, no lo lleves, solo es para pugs

-Si a tu pug no le gusta convivir con otros perros, no le causes estrés y mejor no lo lleves

-Los organizadores no se hacen responsables por incidentes

-Antes del evento no excedas la ración de comida para evitar diarrea y cólicos

-No olvides bolsitas para limpiar sus deshechos

-Empaca premios y agua para tu mascota

-Evita llevar a tu pug si no tiene el esquema de vacunación completo

Señales de alerta en tu pug:

*Cabeza baja

*Exceso de salivación

*Negativa a caminar o caminar muy lento

*Jadeo excesivo

Los pugs sufren mucho el exceso de ejercicio, por lo que debes estar alerta.

EA