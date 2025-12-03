Morelia suma otra techumbre escolar; van más de 50 desde el año pasado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia inauguró la techumbre del Jardín de Niños “Aníbal Norberto Ponce”, la cual permitirá que las y los niños cuenten con un espacio adecuado para realizar actividades deportivas y recreativas bajo la sombra.

Al respecto, el edil de Morelia, Alfonso Martínez, recordó que hace dos años se rehabilitó la calle aledaña al jardín de niños, y durante aquella intervención se les solicitó la rehabilitación de la techumbre. Ante la necesidad del plantel, indicó que se decidió gestionar la construcción de una nueva.