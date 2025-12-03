Morelia suma otra techumbre escolar; van más de 50 desde el año pasado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia inauguró la techumbre del Jardín de Niños “Aníbal Norberto Ponce”, la cual permitirá que las y los niños cuenten con un espacio adecuado para realizar actividades deportivas y recreativas bajo la sombra.
Al respecto, el edil de Morelia, Alfonso Martínez, recordó que hace dos años se rehabilitó la calle aledaña al jardín de niños, y durante aquella intervención se les solicitó la rehabilitación de la techumbre. Ante la necesidad del plantel, indicó que se decidió gestionar la construcción de una nueva.
Sobre el tema, el secretario de Obras Públicas, Juan Fernando Sosa Tapia, informó que la inversión destinada a esta techumbre y acciones complementarias asciende a aproximadamente 600 mil pesos.
Por su parte, Rosalba Vanegas Garduño, titular de la Secretaría de Bien Común y Política Social, indicó que entre los objetivos de esta obra se encuentra garantizar instalaciones dignas para que las y los alumnos realicen sus actividades. Y añadió que también se pintó la parte exterior de los salones.
Asimismo, este Jardín de Niños se sumó a la campaña Guardianes de la Movilidad, mediante la cual se brindará información de educación vial a la comunidad escolar y padres de familia.
En este tenor, las autoridades municipales procedieron a pintar el cruce peatonal aledaño a la institución.
