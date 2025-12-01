Morelia suma mil nuevas luminarias este año: ya son 86 mil en funcionamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la capital michoacana se cuenta con 86 mil luminarias públicas, y durante este año se han instalado 20 alumbrados nuevos que representan cerca de mil lámparas, destacó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Durante una entrevista colectiva, se le cuestionó al secretario respecto al mantenimiento y las labores que se realizan en el rubro de alumbrado público, luego de que entre las y los participantes del Cabildo Infantil 2025 señalaron que, desde su perspectiva, es necesario incrementar la iluminación en distintas colonias y espacios públicos para transitar con mayor seguridad.

Sobre el tema, el secretario indicó que este es un asunto de gran relevancia, pues la construcción de paz se impulsa desde distintas aristas, entre ellas la iluminación adecuada de los espacios públicos.

En este tenor, detalló que en la ciudad se cuentan con 86 mil luminarias distribuidas en colonias y distintos espacios, y en caso de que existan fallas, se atienden conforme son reportadas.

Vázquez Vargas señaló que alrededor de 150 luminarias han sido reportadas recientemente, por lo que el personal de la dependencia continúa trabajando para atender la totalidad.

"Todo ese despliegue se realiza para cambiarlas y tener los espacios públicos iluminados; esta es una prioridad porque se concatena con el tema de seguridad […]", subrayó.

El secretario añadió que también se da atención a las luminarias de los bajo puentes, ya que son zonas de gran afluencia vehicular y puntos de transbordo para usuarios del transporte público.

Respecto a la inversión destinada al alumbrado eléctrico y al consumo de energía de todos los servicios municipales, indicó que se asignan 125 millones de pesos de forma anual. Además, precisó que durante las administraciones del alcalde Alfonso Martínez se han instalado prácticamente 12 mil luminarias adicionales.

Aunado a esto, comentó que la instalación de nuevas luminarias también avanza conforme se concreta la regularización de asentamientos o nuevos fraccionamientos donde se deben cubrir los servicios públicos.

En cuanto al trabajo realizado este año, indicó que se concretaron 20 alumbrados nuevos en distintos puntos de la ciudad, lo que representa cerca de mil luminarias adicionales.

Cabe resaltar que, en caso de que la población detecte alumbrado público con fallas o que no esté en funcionamiento, puede realizar el reporte al 072 para que sea canalizado a la Secretaría y se atienda de la manera correspondiente.

