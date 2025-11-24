Morelia suma cuatro homicidios en lo que va de noviembre: comisionado

En este tenor, se le preguntó al comisionado sobre los factores que han incidido en esta reducción. Al respecto, detalló que se debe tanto a la coordinación con distintas corporaciones de seguridad, como la Fiscalía General del Estado (FGE), al trabajo de inteligencia y a la detención de objetivos delincuenciales o generadores de violencia específicos.

Por consiguiente, la prensa cuestionó al comisionado sobre si después de la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado” —supuesto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo—, se continúan los trabajos de reforzamiento en la capital michoacana.

Al respecto, detalló que el despliegue de los elementos continúa en distintos puntos del municipio, particularmente en coordinación con los distintos niveles de gobierno.

Aunado a ello, informó que el viernes pasado personal de la Policía Morelia se reincorporó al C5 de Michoacán, esto por órdenes y apertura de José Antonio Cruz Medina, nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Cabe resaltar que, sobre esta reincorporación, el comisionado en entrevistas pasadas mencionó que abonaría a reforzar tanto la coordinación como la comunicación entre las instituciones de seguridad.