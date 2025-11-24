Morelia

Morelia suma cuatro homicidios en lo que va de noviembre: comisionado

De 30 homicidios al mes, Morelia baja a 4 en noviembre
Coordinación e inteligencia, claves para la baja: Alarcón
Coordinación e inteligencia, claves para la baja: AlarcónVERÓNICA TORRES
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A prácticamente una semana de que culmine noviembre, en Morelia se han registrado cuatro homicidios, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en el municipio.

En entrevista colectiva, el comisionado señaló que desde hace aproximadamente seis meses en Morelia se ha mantenido una tendencia a la baja en este delito.

“Recordemos que en Morelia con anterioridad se tenía un promedio de 30 a 35 homicidios al mes. Lo hemos bajado a cerca de los 20, y en este mes van cuatro sucesos, entonces esto demuestra un avance importante (…)”
subrayó

En este tenor, se le preguntó al comisionado sobre los factores que han incidido en esta reducción. Al respecto, detalló que se debe tanto a la coordinación con distintas corporaciones de seguridad, como la Fiscalía General del Estado (FGE), al trabajo de inteligencia y a la detención de objetivos delincuenciales o generadores de violencia específicos.

Por consiguiente, la prensa cuestionó al comisionado sobre si después de la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado” —supuesto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo—, se continúan los trabajos de reforzamiento en la capital michoacana.

Al respecto, detalló que el despliegue de los elementos continúa en distintos puntos del municipio, particularmente en coordinación con los distintos niveles de gobierno.

Aunado a ello, informó que el viernes pasado personal de la Policía Morelia se reincorporó al C5 de Michoacán, esto por órdenes y apertura de José Antonio Cruz Medina, nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Cabe resaltar que, sobre esta reincorporación, el comisionado en entrevistas pasadas mencionó que abonaría a reforzar tanto la coordinación como la comunicación entre las instituciones de seguridad.

Te puede interesar:
Aumentan solicitudes de acompañamiento bancario en Morelia durante temporada decembrina
Coordinación e inteligencia, claves para la baja: Alarcón

RPO

Homicidios
José Pablo Alarcón Olmedo

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com