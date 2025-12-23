Morelia: SSP servirá ponche y cerdo en salsa de ciruela en barandillas en Nochebuena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las personas que se encuentren detenidas en barandillas durante la noche del 24 de diciembre en el Centro Estatal de Retención Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Morelia recibirán una cena especial con motivo de la Nochebuena.

De acuerdo con información proporcionada por el subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Ramsés Adalid Vega Sayavedra, el menú navideño incluirá ponche, ensalada navideña, espagueti a la mantequilla y cerdo en salsa de ciruela, como parte de una acción humanitaria durante las fiestas decembrinas.