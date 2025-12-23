Morelia: SSP servirá ponche y cerdo en salsa de ciruela en barandillas en Nochebuena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las personas que se encuentren detenidas en barandillas durante la noche del 24 de diciembre en el Centro Estatal de Retención Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Morelia recibirán una cena especial con motivo de la Nochebuena.
De acuerdo con información proporcionada por el subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Ramsés Adalid Vega Sayavedra, el menú navideño incluirá ponche, ensalada navideña, espagueti a la mantequilla y cerdo en salsa de ciruela, como parte de una acción humanitaria durante las fiestas decembrinas.
Este tipo de medidas se han implementado en años anteriores como una forma de mantener el respeto a los derechos humanos y brindar un trato digno a quienes se encuentran en situación de arresto por faltas administrativas, aun en fechas significativas como la Navidad.
La SSP reiteró que el operativo de vigilancia y prevención continúa en todo el estado, y que estas acciones no interfieren con las labores de seguridad, sino que forman parte de una estrategia integral de atención social dentro del sistema penitenciario y de retención administrativa.
Con información de César Hernández...
rmr