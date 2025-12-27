Morelia sin lluvias y con temperatura templada para hoy

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 27 de diciembre, la capital michoacana amanece con condiciones climáticas estables y cielo despejado, lo que marca un cierre de año con buen tiempo para los habitantes y visitantes de la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 8 grados Celsius por la mañana y alcanzarán una máxima de 24°C por la tarde, manteniéndose dentro de un rango agradable que permite realizar actividades al aire libre sin contratiempos.

El pronóstico indica que no se esperan precipitaciones a lo largo del día. Este escenario resulta ideal para quienes aún realizan compras o preparativos previos al cierre del año.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que van de los 0 a 5 kilómetros por hora, y ráfagas de hasta 26 km/h en algunos momentos del día. Aunque estas ráfagas son consideradas moderadas, es recomendable que los peatones y automovilistas tomen precauciones, especialmente en zonas abiertas o con vegetación seca.

Para la noche, se prevé que las condiciones se mantengan secas y con cielo despejado, acompañados de una baja moderada de temperatura hacia los 10°C. Se recomienda abrigarse adecuadamente, en especial personas adultas mayores, niñas y niños, quienes son más sensibles a los cambios bruscos de temperatura.

