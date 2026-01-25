Morelia

Morelia sí exige justicia por la familia Mújica Hernández

Víctor y Anayeli eran intérpretes de Lengua de Señas Mexicana
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grito de justicia se hizo escuchar por la Antigua Calle Real; el asesinato de la familia Mújica Hernández ha movido todos los espacios sociales y de la política, dos intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y Megan, su pequeña hija de 12 años, queridos por toda la sociedad y por aquellos que defendieron en vida para mayor inclusión y respeto a las diversas formas de comunicación.

Vestidos de blanco y posteando una rosa, integrantes del Colectivo de Personas Sordas de Lengua de Señas Mexicana, personas con discapacidad y defensores de derechos humanos marcharon de manera pacífica desde Las Tarascas hasta Palacio de Gobierno.

La cita fue a las 10:00 horas en Las Tarascas, donde poco a poco llegaron amigos de la familia Mújica Hernández; el ex diputado Víctor Zurita estuvo al pie del cañón y fue el primero en defender el trabajo de los dos interpretes de Lengua de Señas Mexicanas en el Congreso del Estado y todos los espacios públicos y privados, toda vez que fueron ellos quienes lucharon por mayor inclusión e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, principalmente para las personas sordas.

“Justicia” fue el grito que se alzó en Palacio de Gobierno, donde con cartulinas, rosas blancas y veladoras los morelianos recordaron la labor que realizaron Víctor y Anayeli para que las personas sordas fueran escuchadas en todos los ámbitos.

Grandes y chicos formaron la palabra paz con las veladoras afuera de Palacio de Gobierno, donde Víctor Zurita exigió justicia y pidió un alto a la violencia contra los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

Con un gesto inclusivo y sorprendente, los asistentes aplaudieron por Víctor, Anayeli y Megan; las manos azadas y moviéndose fue la muestra clara de justicia para quienes defendieron los derechos humanos de las personas con discapacidad; un grito por parte de las personas sordas retumbó afuera del recinto estatal, “no están solos” fue acompañado por todos.

