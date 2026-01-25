Morelia sí exige justicia por la familia Mújica Hernández

La cita fue a las 10:00 horas en Las Tarascas, donde poco a poco llegaron amigos de la familia Mújica Hernández; el ex diputado Víctor Zurita estuvo al pie del cañón y fue el primero en defender el trabajo de los dos interpretes de Lengua de Señas Mexicanas en el Congreso del Estado y todos los espacios públicos y privados, toda vez que fueron ellos quienes lucharon por mayor inclusión e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, principalmente para las personas sordas.

“Justicia” fue el grito que se alzó en Palacio de Gobierno, donde con cartulinas, rosas blancas y veladoras los morelianos recordaron la labor que realizaron Víctor y Anayeli para que las personas sordas fueran escuchadas en todos los ámbitos.