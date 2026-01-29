Morelia: sesión editorial en la Pinacoteca de San Agustín desata críticas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una producción editorial realizada al interior de la Pinacoteca del Templo de San Agustín, en el Centro Histórico de Morelia, desató una ola de críticas entre usuarios de redes sociales, historiadores y defensores del patrimonio cultural, debido a que el recinto resguarda murales y obras artísticas de los siglos XVII al XX, y está sujeto a estrictos lineamientos de conservación.
La sesión fotográfica fue publicada el 20 de enero en la cuenta de Facebook de Revista Granted, medio digital independiente que se define como una plataforma de “experimentación constante” con más de 10 años de trayectoria. La producción llevó por nombre “Amor Extramuros. La divinidad del sí”, y muestra a una pareja de modelos con atuendos nupciales posando dentro de la pinacoteca, acompañados por mobiliario tipo banquete, iluminación artificial y elementos decorativos.
De acuerdo con la misma publicación, participaron diseñadores, estilistas y agencias de modelaje en la realización del montaje, sin que se mencione si se obtuvo algún permiso para el uso del recinto. Las imágenes muestran claramente los murales, de Diego Becerra, lo que generó preocupación por la exposición prolongada a luz e intervención directa en el entorno patrimonial.
Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “¿O sea que ya puedo ir a sacar fotos sin problema de las obras ahí expuestas?”, ironizó una usuaria. “No es un venue, es un recinto cultural e histórico protegido”, escribió otra persona. Incluso se compartieron imágenes del reglamento interno que prohíbe expresamente introducir mobiliario, usar cámaras con flash o realizar grabaciones sin autorización.
El caso ha abierto nuevamente el debate sobre el uso responsable de los recintos históricos en la ciudad y la necesidad de transparencia en los criterios de autorización. Mientras tanto, ciudadanos han solicitado a las autoridades culturales y eclesiásticas que se revisen los protocolos para proteger espacios que, más allá de su valor estético, forman parte de la memoria e identidad de Morelia.
