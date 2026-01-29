Morelia: sesión editorial en la Pinacoteca de San Agustín desata críticas

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “¿O sea que ya puedo ir a sacar fotos sin problema de las obras ahí expuestas?”, ironizó una usuaria. “No es un venue, es un recinto cultural e histórico protegido”, escribió otra persona. Incluso se compartieron imágenes del reglamento interno que prohíbe expresamente introducir mobiliario, usar cámaras con flash o realizar grabaciones sin autorización.

El caso ha abierto nuevamente el debate sobre el uso responsable de los recintos históricos en la ciudad y la necesidad de transparencia en los criterios de autorización. Mientras tanto, ciudadanos han solicitado a las autoridades culturales y eclesiásticas que se revisen los protocolos para proteger espacios que, más allá de su valor estético, forman parte de la memoria e identidad de Morelia.

rmr