Morelia será sede mundial de capacitación de guías de turistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 8 al 12 de septiembre se llevará a cabo el XVI Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turistas 2025, donde se actualizará y se darán herramientas para mantener la interacción con los visitantes a los destinos turísticos de Michoacán, México y el mundo, acorde a sus necesidades e intereses.

El integrante de la Asociación de Guías de Turistas Certificados en México, Gabriel Chávez, comentó que se busca impulsar el turismo en la capital michoacana y que muchos de los asistentes se quedarán para las Fiestas Patrias.