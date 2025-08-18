Morelia será sede mundial de capacitación de guías de turistas

Morelia

El Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turistas se llevará a cabo del 8 al 12 de septiembre
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 8 al 12 de septiembre se llevará a cabo el XVI Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turistas 2025, donde se actualizará y se darán herramientas para mantener la interacción con los visitantes a los destinos turísticos de Michoacán, México y el mundo, acorde a sus necesidades e intereses.

El integrante de la Asociación de Guías de Turistas Certificados en México, Gabriel Chávez, comentó que se busca impulsar el turismo en la capital michoacana y que muchos de los asistentes se quedarán para las Fiestas Patrias.

Del 8 al 10, dijo, serán las conferencias que se tienen programadas con diversos temas como las nuevas tendencias de turismo, los senderos interpretativos, la inteligencia emocional, el destino “Michoacán, el Alma de México” y otros temas más.

Mientras que el 11 y 12 de septiembre se harán diversas rutas para los 400 guías nacionales e internacionales en distintos puntos de la entidad, donde los guías michoacanos mostrarán la riqueza cultural de la región.

En su oportunidad, Tanairí Guía Velázquez refirió que se darán herramientas para que los servicios que ofertan a los turistas en todas las ramas tengan novedades.

“Actualizarnos y tener una herramienta para mantener viva la interacción con los turistas”
Indicó que se contará con guías de turistas de China, Colombia, Estados Unidos, Rusia, Guatemala, Costa Rica, entre otros países del mundo y de México.

Esta actividad, comentaron, se llevará a cabo en el Teatro Matamoros, donde los guías de turistas, profesionales del turismo, maestros y estudiantes, cocineras tradicionales y artesanos podrán compartir sus experiencias en esta labor e intercambiar la interacción que realizan para que los destinos sean más atractivos y no quede en un monólogo de fechas y nombres.

