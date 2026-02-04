Morelia

Morelia será sede del Encuentro Estatal de Clubes de Lectura del 20 al 22 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 20 al 22 de febrero, la capital michoacana será sede del Encuentro Estatal de Clubes de Lectura, Salas de Lectura y Bibliotecas Públicas, que reunirá a mediadoras y mediadores de lectura de todo el estado, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, a través de la Ruta de Lectura 2026.

Durante tres días, las y los participantes compartirán experiencias, fortalecerán la colaboración en red y definirán acciones conjuntas para promover la lectura desde el disfrute, con el objetivo de consolidar la Ruta de Lectura 2026 como un proceso colectivo que impulse el acceso significativo a los libros, con énfasis en la participación de juventudes en espacios comunitarios.

El encuentro es convocado por las secretarías de Cultura federal y estatal, en coordinación con el Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Educación, la Red Estatal de Bibliotecas Públicas y el subsistema de Educación Media Superior, como una estrategia conjunta de fomento a la lectura comunitaria en Michoacán.

En esta edición participarán promotoras y promotores de la lectura de 71 municipios, entre ellos Acuitzio, Apatzingán, Cherán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, lo que refleja la diversidad territorial y cultural de la red estatal.

El programa contempla espacios de diálogo, reflexión y trabajo colectivo, orientados a compartir experiencias territoriales, construir la programación de la Ruta de Lectura y visibilizar el papel de los clubes, salas y bibliotecas públicas como puntos de encuentro comunitarios y de fortalecimiento del tejido social.

