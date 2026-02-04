Morelia será sede del Encuentro Estatal de Clubes de Lectura del 20 al 22 de febrero

Durante tres días, las y los participantes compartirán experiencias, fortalecerán la colaboración en red y definirán acciones conjuntas para promover la lectura desde el disfrute, con el objetivo de consolidar la Ruta de Lectura 2026 como un proceso colectivo que impulse el acceso significativo a los libros, con énfasis en la participación de juventudes en espacios comunitarios.

El encuentro es convocado por las secretarías de Cultura federal y estatal, en coordinación con el Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Educación, la Red Estatal de Bibliotecas Públicas y el subsistema de Educación Media Superior, como una estrategia conjunta de fomento a la lectura comunitaria en Michoacán.