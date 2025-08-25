Morelia

Morelia será sede de la Copa Monarca 2025, el evento más colorido de grooming

El 25 y 26 de octubre, Morelia será anfitriona de un evento que combina competencias de estilismo canino con cultura, tradición y misticismo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana será escenario de la Copa Monarca 2025, un evento que va más allá de las competencias de grooming y se transforma en una experiencia visual y cultural única.

El encuentro se llevará a cabo los días 25 y 26 de octubre, justo en vísperas de las celebraciones de Día de Muertos, fusionando el arte del estilismo canino con los símbolos más representativos de Michoacán: las catrinas y la mariposa monarca.

Durante dos días, profesionales y entusiastas del grooming podrán participar en seminarios especializados, competencias por categorías y niveles (principiante, intermedio y profesional), todo enmarcado en una ambientación colorida inspirada en las tradiciones mexicanas.

📅 Programa destacado:

  • Sábado 25 de octubre: Competencias en categorías Stripping y Deportivos.

  • Domingo 26 de octubre: Estilo libre, Poodle y Tijera.

💵 El costo por categoría es de $1,000 pesos mexicanos, y se realizarán prejuzgamientos previos a cada bloque competitivo.

La Copa Monarca contará con la participación de reconocidos jueces y groomers como Dumar Sotelo, Eli Travieso y Alecci Mar, quienes compartirán su experiencia y técnica con los asistentes.

Este evento busca promover no solo el talento del grooming mexicano, sino también proyectar a Morelia como un destino donde el arte, la cultura y el amor por las mascotas convergen.

