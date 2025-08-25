Morelia será sede de la Copa Monarca 2025, el evento más colorido de grooming

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana será escenario de la Copa Monarca 2025, un evento que va más allá de las competencias de grooming y se transforma en una experiencia visual y cultural única.
El encuentro se llevará a cabo los días 25 y 26 de octubre, justo en vísperas de las celebraciones de Día de Muertos, fusionando el arte del estilismo canino con los símbolos más representativos de Michoacán: las catrinas y la mariposa monarca.
Durante dos días, profesionales y entusiastas del grooming podrán participar en seminarios especializados, competencias por categorías y niveles (principiante, intermedio y profesional), todo enmarcado en una ambientación colorida inspirada en las tradiciones mexicanas.
📅 Programa destacado:
Sábado 25 de octubre: Competencias en categorías Stripping y Deportivos.
Domingo 26 de octubre: Estilo libre, Poodle y Tijera.
💵 El costo por categoría es de $1,000 pesos mexicanos, y se realizarán prejuzgamientos previos a cada bloque competitivo.
La Copa Monarca contará con la participación de reconocidos jueces y groomers como Dumar Sotelo, Eli Travieso y Alecci Mar, quienes compartirán su experiencia y técnica con los asistentes.
Este evento busca promover no solo el talento del grooming mexicano, sino también proyectar a Morelia como un destino donde el arte, la cultura y el amor por las mascotas convergen.
SHA