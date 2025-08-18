Morelia se sumará a marcha nacional por inclusión convocada por el Dr. Simi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana se unirá a la movilización nacional convocada por Víctor González Torres, conocido como el “Dr. Simi”, en apoyo a las personas con discapacidad. La cita es el sábado 23 de agosto a las 11:00 horas, en la Plaza Jardín Morelos.
Esta manifestación tiene como objetivo principal visibilizar los retos que enfrenta este sector de la población, pero también propone beneficios fiscales y estímulos sociales como parte de una agenda para promover la inclusión.
Beneficios fiscales para empresas que contraten a personas con discapacidad.
Aumento en el porcentaje deducible de las donaciones que se realizan a fundaciones e instituciones que trabajan por este sector.
El evento forma parte de una serie de actividades nacionales, que también contemplan una movilización en el Zócalo de la Ciudad de México el mismo día, y que buscan generar conciencia social, así como presión ciudadana para que estas propuestas sean consideradas a nivel legislativo.
La frase “México unido, ¡jamás será vencido! Amor y Paz” acompaña esta iniciativa que también ha resonado en redes sociales con llamados a la empatía y a la acción.
