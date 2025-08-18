Morelia se sumará a marcha nacional por inclusión convocada por el Dr. Simi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana se unirá a la movilización nacional convocada por Víctor González Torres, conocido como el “Dr. Simi”, en apoyo a las personas con discapacidad. La cita es el sábado 23 de agosto a las 11:00 horas, en la Plaza Jardín Morelos.

Esta manifestación tiene como objetivo principal visibilizar los retos que enfrenta este sector de la población, pero también propone beneficios fiscales y estímulos sociales como parte de una agenda para promover la inclusión.

¿Cuáles son las propuestas?