Morelia se prepara para vivir la Cuarta Magno Posada Navideña “Noche de Paz”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia invita a todas las familias a disfrutar este sábado 20 de diciembre de la Cuarta Magno Posada Navideña “Noche de Paz”, una de las celebraciones más significativas de la temporada, creada para convivir, caminar juntos y disfrutar del espíritu navideño.
El programa iniciará a las 17:30 horas, partiendo del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, con paradas en el templo de Lourdes, Las Monjas y Catedral, donde se realizará la tradicional petición de posada acompañada de música, luces y un ambiente festivo.
Como parte de las actividades, se llevará a cabo un gran concierto navideño y el encendido especial de la Catedral, así como una verbena popular con antojitos michoacanos.
Se estima la asistencia de miles de familias que, año con año, disfrutan de esta tradición que forma parte del programa de actividades de la Navidad Mágica en el Centro Histórico de Morelia.
