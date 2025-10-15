¡Morelia se pone rosa y sobre ruedas! Esta noche rodada con causa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 15 de octubre, Morelia se pintará de rosa y pedaleará por la salud y la movilidad activa con la Rodada Rosa, una actividad nocturna que recorrerá 11 kilómetros de calles de la ciudad en un ambiente seguro y familiar.
La cita es en Plaza Morelos, donde se llevará a cabo la reunión previa a las 8:30 p.m., para posteriormente salir en grupo a las 9:00 p.m. El recorrido contempla avenidas como Álvaro Obregón, Quintana Roo, Solidaridad, Ventura Puente y regreso a Plaza Morelos.
La actividad, organizada por Bicivilízate Michoacán A.C. en colaboración con el DIF Morelia y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, es de dificultad fácil y abierta a todo público. Se recomienda llevar casco, luces, ropa cómoda, hidratación y mucha actitud positiva.
Para quienes no cuenten con bicicleta, habrá bicis en préstamo en el punto de salida con una cooperación simbólica de $70 por una bici individual o $100 por dos bicis (de 7:30 a 8:30 p.m.), en Rey Caltzontzin #637, Col. Félix Ireta.
El evento busca fortalecer la cultura ciclista y recordar la importancia de mantenernos activos y unidos por causas sociales.
SHA